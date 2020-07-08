2020-07-08T06:36:34+03:00
Общество

В Прикамье дежурные группы детских садах разрешили посещать многодетным

Изменения уже внесены в указ
Анна Маркова
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Сейчас в Пермском крае открыты 2032 дежурные группы для 22 209 ребят.Сейчас в Пермском крае открыты 2032 дежурные группы для 22 209 ребят.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Пермском крае приняты послабления ограничений во время пандемии для нескольких льготных категорий семей. Теперь дежурные группы в детских садах могут посещать дети из многодетных семей и семей, стоящих на профилактических учетах органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Такое решение принял, 7 июля, Оперштаб. Изменения в указ уже внесены.

Для включения ребенка в дежурную группу родителям нужно представить справку о состоянии его здоровья, которую можно получить, вызвав врача на дом. Сейчас в Пермском крае открыты 2032 дежурные группы для 22 209 ребят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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