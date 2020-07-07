Закрытое заседание оперштаба: в Пермском крае продлили режим самоизоляции

7 Июль 2020 2020-07-07T15:29:02+03:00

С начала пандемии коронавирусом заболели 857 жителей региона старше 65 лет. Фото: Олег УКЛАДОВ

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В Пермском крае на заседании оперштаба по предотвращению распространения коронавируса в Пермском крае принято решение продлить до 26 июля режим строгой самоизоляции для жителей старше 65 лет и для тех, у кого есть хронические заболевания.

Уточнения в Указ губернатора уже внесены. Такой режим сохраняется для них на всех трех этапах изменения ограничений в регионе.

С начала пандемии коронавирусом заболели 857 жителей региона старше 65 лет (более 20% от всех заболевших в Прикамье).

Пермяки старше 65 лет могут выходить из дома только за экстренной медицинской помощью, в ближайший магазин, почту или банкомат. Еще можно выезжать на дачи и садовые участки, для смены постоянного места изоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU