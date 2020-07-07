2020-07-07T14:18:08+03:00
Общество

В Прикамье в рамках нацпроекта откроют еще 2 виртуальных концертных зала

Теперь смотреть онлайн-трансляции премьерных музыкальных выступлений смогут жители Соликамска и Чайковского
Андрей МАТЛИН
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Фото: Минкульт Пермского края.Фото: Минкульт Пермского края.
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Сейчас смотреть прямые трансляции концертов российских музыкантов и звезд мирового уровня в виртуальных кинозалах могут жители 20 муниципалитетов Пермского края. Скоро к ним добавятся еще Соликамск и Чайковский. А чуть позже такие залы откроют в микрорайоне Голованово в Перми, в клубе «Юбилейный» в поселке Новые Ляды, а также в Елово.

Деньги на приобретение оборудования для трансляций в этих территориях будут направлены из краевого бюджета в рамках региональной составляющей нацпроекта «Культура», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Ожидается, что всего к концу года на «виртуальной карте» Прикамья будет обозначено 25 залов.

В Соликамске зал на 60 мест откроется в детской школе искусств, в Чайковском зал на 80 мест - в историко-художественном музее. Эти города стали победителями конкурса «Виртуальный концертный зал», который ежегодно проводится в рамках национального проекта «Культура».

- Мы получили отличный подарок к 70-летнему юбилею нашей школы, - отметила директор соликамской детской школы искусств Ольга Штейн. - Новая техника позволит сделать образовательные процессы интересней, мы сможем развивать культуру жителей Соликамска.

В краевом Министерстве культуры сообщили, что встречать первых зрителей в залах Чайковского и Соликамска будут с нового концертного сезона. Все трансляции будут бесплатными.

ОФИЦИАЛЬНО

Первый виртуальный концертный зал в Пермском крае был открыт в 2014 году под патронажем Министерства культуры РФ, Московской филармонии и лично президента Владимира Путина. В прошлом году виртуальные концертные залы появились в Краснокамске, Чермозе и Добрянке. Федеральная субсидия составила 12 миллионов рублей. В этом году в рамках нацпроекта в Пермский край было направлено еще 2 миллиона рублей.

Куратором работы сети виртуальных концертных залов в регионе выступает Пермская краевая филармония.

ИСТОЧНИК KP.RU

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