2020-07-07T13:26:30+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

80 детей сотрудников пермского «УРАЛХИМа» отдохнут в летних лагерях

Предприятие оплачивает работникам 85% стоимости путевок
Виктор Правдин
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Предприятие берет на себя подбор лучших вариантов отдыха детей работников и большую часть финансовых затрат на путевки. Фото: «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»Предприятие берет на себя подбор лучших вариантов отдыха детей работников и большую часть финансовых затрат на путевки. Фото: «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»
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Организация детского летнего отдыха – одно из традиционных направлений поддержки сотрудников филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми. Предприятие оплачивает работникам 85% стоимости путевок.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми:

- В филиале «ПМУ» холдинга «УРАЛХИМ» пакет социальных льгот и гарантий исторически является одним из самых весомых в отрасли. Детский отдых – неотъемлемая часть поддержки персонала. Предприятие берет на себя подбор лучших вариантов отдыха детей работников и большую часть финансовых затрат на путевки. Несмотря на ситуацию с коронавирусом, эта льгота осталась востребована сотрудниками.

В 2020 году летняя оздоровительная кампания из-за эпидемии COVID-19 началась в Пермском крае на месяц позже. Филиал «ПМУ» предложил работникам на выбор варианты отдыха для их детей рядом с Пермью: ЗДОЛ «Благодать» в Усть-Качке, ЗООЛКД «Новое поколение» в д. Дворцовая Слудка и два лагеря в черте города – «Сосновый бор» и «Звездный». С 4 июля в отряды уже отправились 25 детей сотрудников филиала «ПМУ». Для сохранения здоровья детских коллективов смены пройдут без родительских дней.

За лето 15 детей отдохнут в «Благодати», которая находится в живописном лесу на территории Военно-спортивного учебного центра Пермского президентского кадетского училища им. Героя России Ф. Кузьмина войск национальной гвардии РФ. 17 детей побывают в популярном «Новом поколении», где помимо спортивной инфраструктуры имеются верёвочный парк, скалодром и гимнастический комплекс. 26 человек смогут оздоровиться в «Сосновом бору», где им будут предложены ежедневные культурно-досуговые и спортивные мероприятия. Еще 22 ребенка отправятся в «Звездный», где детям обещают развить «гибкие навыки» и обучить верховой езде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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