В Пермском крае волонтеры объявили срочный сбор на поиск женщины

7 Июль 2020 2020-07-07T13:25:39+03:00

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В Горнозаводске пропала 83-летняя Стахеева Александра Ивановна. Она ушла из дома 6 июля в 12 часов дня, домой не вернулась. Волонтеры объявили срочный сбор на ее поиски сегодня, 7 июля, в 16.00 около дома пенсионерки по адресу: 30 лет победы, 10.

Место поиска – город.

Желающим присоединиться к поиску волонтеры напоминают:

Одежда по погоде, светоотражающий жилет или яркая деталь на одежде, фонари, полностью заряженный телефон, пауэр банк. Обязательно маски, перчатки.

С собой: вода питьевая (чай, кофе), перекус.

Координатор поиска:

Дарья - 89523363392

ИСТОЧНИК KP.RU