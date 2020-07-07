В квартиру к пермячке заползла черная змея

7 Июль 2020 2020-07-07T12:25:46+03:00

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В Перми в доме на улице Подлесной прямо на кухне своей квартиры женщина увидела черную змею. Женщина едва не лишилась чувств при виде ползающей у себя на кухне. Испугавшись, она закричала так, что змея заползла под холодильник. На помощь хозяйке квартиры вызвала спасателей.

Взяв необходимое снаряжение, спасатели зашли в квартиру, оказалось, что под холодильником прячется уж. Но достать его с первой попытки им не удалось, он уполз в подвал через щель в полу. Спасатели уехали, но через несколько часов им пришлось вернутся в квартиру. Змея снова выползла из подвала. На этот раз уйти ей не удалось. Они поймали непрошенного гостя. Спасатели выпустили змею его в лес.

ИСТОЧНИК KP.RU