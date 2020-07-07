2020-07-07T10:58:15+03:00
Общество

В Пермском крае выявили еще 52 заболевших коронавирусом

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 4069
Анна Маркова
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Также за минувший день выписаны три пациента, после лечения коронавируса.Также за минувший день выписаны три пациента, после лечения коронавируса.Фото: архив "КП"
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За прошлые сутки в Прикамье еще у 55 человек выявили коронавирусную инфекцию. Из них 38 человек проходят лечение в больницах, 14 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей. С начала эпидемии в Пермском крае общее число заболевших составляет 4069.

Минздрав сообщает, что ежесуточный прирост больных составил 1.3%. Коэффициент распространения болезни на сегодня 0,96 (на 6 июля – 0,98).

Также за минувший день выписаны три пациента, общее количество выздоровевших на сегодняшний день 2941 человек.

Из 52 новых инфицированных - 21 мужчина, 31 женщина. Младше 45 лет - 20 человек, 21 человек в возрасте 45-65, 11 человек старше 65 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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