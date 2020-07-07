Жительнице Прикамья вынесли приговор за фейк о коронавирусе

7 Июль 2020 2020-07-07T12:33:40+03:00

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В Верещагино местную жительницу суд приговорил к штрафу за распространение ложной информации о коронавирусной инфекции. На своей странице в соцсети она написала:

«Ко всем будут приходить врачи с полицейскими. Отказывайтесь от любых тестов на вирус. Родная сестра моего Вити работает в скорой. К ним пришли зараженные тесты. Потом заставят пройти повторный тест, а он уже покажет наличие вируса. Так вирус подтвердится. В обязательном порядке будут ставить прививки. А то есть, это уже означает смерть медленного действия»

Суд квалифицировал ее действия по ч. 9 ст.13.15 КоАП РФ, согласно которой к административной ответственности может быть привлечено лицо за распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений...

Суд признал женщину виновной и назначил ей штраф в минимальном размере - 30000 рублей доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU