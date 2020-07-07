В Перми открывается Горьковка и Художественная галерея

7 Июль 2020 2020-07-07T10:05:43+03:00

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Пермская краевая библиотека им. А.М. Горького возобновляет свою работу с 13 июля. Она будет работать без обслуживания в читальных и компьютерных залах. Будут работать три отдела Горьковки:

Отдел межбиблиотечного абонемента продолжит выполнять запросы для предприятий и организаций, а также для библиотек, которые могут получить литературу для своих читателей, в случае, если в их фондах эта книга отсутствует. Отделы иностранной литературы и музыкально-нотных изданий и звукозаписей будут принимать ранее выданные книги, продлевать их сроки пользования, а также выдавать новую литературу. В библиотеке будет организован прием заявок от читателей на ксерокопирование и сканирование фрагментов документов (услуга платная по Прейскуранту). С 9 июля начнется предварительная запись на доступ в здание Горьковки по телефону +7 (342) 236-29-85 Попасть в библиотеку можно будет со служебного входа (с левого торца здания) при наличии читательского билета. Режим работы по летнему расписанию: с 11.00 до 19.00, выходные дни - суббота и воскресенье.

С 16 июля открывается Пермская художественная галерея. Открывать свои залы она будет поэтапно.

16 июля откроются залы на первом этаже. Для зрителей будут доступны экспозиция русского искусства XVIII–XIX веков и две выставки: «Художники Пермского края. Эпохи и поколения» и «Урал: образы и мифы» (0+).

20 июля для зрителей откроются залы западноевропейского искусства на втором этаже и экспозиция пермской деревянной скульптуры на третьем этаже.

1 августа в алтарных залах откроется новая выставка «Строгановы: эпоха в иконных образах», посвященная строгановским иконам и предметам церковного убранства XVII–XVIII веков из фондов галереи (0+).

Ограничительные меры при посещении галереи:

Прийти в галерею можно индивидуально и экскурсионными группами до 5-ти человек. Для экскурсионных групп обязательна предварительная запись на сайте https://permartmuseum.ru или по телефону 212-95-24.

Покупка билетов в кассе происходит бесконтактным способом: с помощью банковских карт или смартфонов. Одновременно в помещениях галереи может находиться не более 50-ти человек. Зрители при входе в галерею должны взять с собой средства индивидуальной защиты: маски, перчатки.

График работы галереи:

Понедельник выходной

Вторник 10.00-19.00

Среда 10.00-19.00

Четверг 12.00-21.00

Пятница 10.00-19.00

Суббота 10.00-19.00

Воскресенье 11.00-19.00

Касса закрывается за полчаса до окончания работы Галереи.

ИСТОЧНИК KP.RU