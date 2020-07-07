В условиях высоких температур энергетики «Пермэнерго» усиливают контроль за обеспечением устойчивой работы электросетевого комплекса

7 Июль 2020 2020-07-07T09:49:19+03:00

Для предупреждения сбоев в электроснабжении потребителей энергетики усиливают меры противопожарной безопасности на территориях подстанций Фото: Василий Вахрин

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В связи с установившейся в Пермском крае жаркой погодой специалисты филиал «Россети Урал» - «Пермэнерго» принимают дополнительные меры по обеспечению надежной работы электросетевого комплекса и бесперебойного электроснабжения потребителей.

Под особый контроль взята работа маслонаполненного оборудования и систем охлаждения силовых трансформаторов. Организованы внеочередные обходы ЛЭП с целью своевременного обнаружения угрожающего провиса проводов, возникающего при высоких температурах воздуха.

Для предупреждения сбоев в электроснабжении потребителей энергетики усиливают меры противопожарной безопасности на территориях подстанций.

Ведется проверка работоспособности систем водоснабжения, состояния пожарных гидрантов и пожарной сигнализации на энергообъектах сетевого комплекса.

С целью оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации, вызванные пожарами, отработано взаимодействие с подразделениями МЧС, службами ЕДДС, администрациями городов и районов края.

Особое внимание уделяется соблюдению безопасных условий труда персонала. В рамках мероприятий по охране труда проводятся инструктажи по предупреждению перегрева, обезвоживания, солнечных и тепловых ударов.

В связи с возросшей угрозой возникновения пожаров «Пермэнерго» напоминает руководителям предприятий, организаций и физическим лицам о необходимости соблюдать установленные в соответствии с действующим законодательством границы охранных зон линий электропередачи (ЛЭП).

В охранных зонах строго запрещено разводить костры, складировать горюче-смазочные материалы, размещать бытовые отходы и мусор. Любое нарушение правил использования территорий, находящихся в охранной зоне линий электропередачи, влечет реальную угрозу жизни и здоровья людей.

По информации ГИС-центра Пермского государственного национального исследовательского университета ( ПГНИУ), наступившая неделя может стать одной из самых жарких нынешним летом в Пермском крае. Средняя температура воздуха ожидается выше нормы по югу края на 4 °С, а по северу на 5–6 °С. При этом 8–10 июля максимальная температура почти повсеместно может превысить +30 °С. При этом в пятницу 10 июля прогнозируется температуры до + 35 градусов, и если это произойдет, то этот день станет самым жарким в Прикамье с 2016 года.

ИСТОЧНИК KP.RU