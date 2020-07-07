На эспланаде будет заложена звезда в честь присвоения звания Перми «Город трудовой доблести»

7 Июль 2020 2020-07-07T09:38:27+03:00

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В Перми, в честь присвоения городу звания «Город трудовой доблести» на Алее трудовые славы, что находится на эспланаде, будет заложена звезда. Такое решение было принято на заседании оргкомитета «Победа». На нем обсудили торжественные и памятные мероприятия, которые будут организованы в краевой столице в связи с присвоением городу почетного звания.

- На эспланаде будет заложена плита на Аллее трудовой славы и организован «Маршрут трудовой доблести» по примеру созданного накануне 9 Мая «Маршрута победы» с информационными аншлагами по всему городу, - сообщил глава Перми Дмитрий Самойлов.

Также жители Прикамья выберут место для стелы «Город трудовой доблести», сделать это можно будет через портал «Управляем вместе».

Напомним, на минувшей неделе президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Город трудовой доблести» 20 городам страны, в том числе и Перми. В честь этого события в каждом городе будет установлена стела, в аэропортах и на вокзалах приезжающих будут встречать объявления о том, что они прибыли в Город трудовой доблести. Кроме того, ежегодно 1 Мая, 9 Мая и в День города будут запускаться праздничные салюты.

ИСТОЧНИК KP.RU