2020-07-07T09:15:10+03:00
Звезды

После коронавируса открывается Пермская галерея

Пускать посетителей в залы будут поэтапно
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Галерея начнет работу с 16 июляГалерея начнет работу с 16 июляФото: Василий Вахрин
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16 июля Пермская художественная галерея впервые за три с половиной месяца откроет свои залы для посетителей. Первыми начнут работать залы на первом этаже.

- Для зрителей будут доступны экспозиция русского искусства XVIII–XIX веков и две выставки: «Художники Пермского края. Эпохи и поколения» и «Урал: образы и мифы» (0+), -рассказали в Пермской галерее. - 20 июля откроются залы западноевропейского искусства на втором этаже и экспозиция пермской деревянной скульптуры на третьем этаже.

1 августа Пемская галерея пригласит зрителей на открытие новой выставки - «Строгановы: эпоха в иконных образах» (6+), посвященной строгановским иконам и предметам церковного убранства XVII–XVIII веков. В алтарных залах будут представлены экспонаты из фондов галереи.

Посещать галерею возможно по одиночке и экскурсионными группами до пяти человек. . Одновременно в помещениях галереи может находиться не более 50 человек. Зрители при входе в галерею должны иметь средства индивидуальной защиты: маски, перчатки.

Галерея будет работать по вторникам, средам, пятницам и субботам с 10.00 до 19.00, по четвергам с 12.00 до 21.00, воскресеньям с 11.00 до 19.00. Понедельник - выходной день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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