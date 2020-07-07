2020-07-07T07:24:14+03:00
Общество

В Перми еще 5 автобусов поменяют маршрут

Это произойдет в рамках внедрения новой сети
Анна Маркова
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На всех муниципальных маршрутах с 15 июля станут доступны бесплатная пересадка и оплата проезда банковской картой.На всех муниципальных маршрутах с 15 июля станут доступны бесплатная пересадка и оплата проезда банковской картой.Фото: Василий Вахрин
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В Перми еще 5 маршрутов поменяют маршрут с 15 июля. Это завершающий этап внедрения новой маршрутной сети в городе. На всех муниципальных маршрутах с этого дня станут доступны бесплатная пересадка и оплата проезда банковской картой.

Вот такие изменения ждут пермяков:

Автобусный маршрут №67 «микрорайон Парковый - микрорайон Садовый» будет продлен до микрорайона Заостровка. Также со стороны микрорайона Садовый он будет идти по улице Макаренко без заезда на площадь Дружбы.

№4 «площадь Дружбы – микрорайон Нагорный». С 15 июля его перенаправят на улицу Тургенева, он поменяет маршрут следования и будет идти до площади Дружбы.

Автобусный маршрут №61 «Центральный рынок – НПО «Биомед» – микрорайон Новые Ляды» будет следовать через микрорайон Ива до Комсомольской площади. Это сделано для увеличения интенсивности движения автобусов по маршруту. Сегодня на этом маршруте интервал движения 86 минут, а после 15 июля он не будет превышать 60 минут.

Также будет добавлено одно отправление в более позднее время из города в сторону Новых Лядов. Чтобы добраться до НПО «Биомед», можно совершить бесплатную пересадку на автобусные маршруты №5 или №26. Чтобы добраться до Центрального рынка, можно совершить бесплатную пересадку на автобусные маршруты №1, №19, №45, №59 и №74.

Автобусный маршрут №26 «микрорайон Центральная усадьба – улица Ушинского» будет ехать от улицы КИМ напрямую по улице Тургенева, без заезда на площадь Дружбы, благодаря этому пассажиры смогут сэкономить время в пути. Отметим, что отдельные рейсы будут следовать до микрорайона Крольчатник. Новый маршрут следования – «микрорайон Центральная усадьба – улица Ушинского – микрорайон Крольчатник».

Автобусный маршрут №59 «микрорайон Юбилейный – Ипподром» пойдет от Юбилейного до аэропорта Бахаревка. Также, по просьбам жителей, департаментом транспорта будут организованы отдельные отправления до улицы милиционера Власова. Они будут совершаться каждые 30 минут.

Также в последнем этапе внедрения новой маршрутной сети будут участвовать автобусные маршруты №1, №25, №35, №41 и №78. Маршрут следования этих автобусов не поменяется, но станут доступны бесплатная пересадка в течение 40 минут на маршрутах №1, №25, №35 и №41 и 60 минут – на маршруте №78, а также оплата банковской картой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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