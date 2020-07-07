В Перми парочка нарушила дистанцию и занялась любовью в общественном месте

7 Июль 2020 2020-07-07T08:15:15+03:00

Молодые люди занимались этим прямо в центре города

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В самом центре Перми парочка, нарушая социальную дистанцию и масочный режим занялась любовью прямо на Эспланаде. Они не обращали внимания на прохожих, проезжающие мимо автомобили и делали свое дело. Фото, как молодые люди прямо на газоне занимаются любовью, выложили в сеть очевидцы.

Действия парочки можно квалифицировать, как административное правонарушение по ст. 20.1 КоАП РФ - мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества.

Если факт будет доказан, то хулиганам грозит административный штраф от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток

Они не обращали внимание на прохожих и автомобилистов. Фото: источник "КП".

ИСТОЧНИК KP.RU