В июле Пермская станция переливания крови проведет 14 выездных донорских акции
Выездная работа донорской службы восстановлена, после принятия поэтапного ослабления режима самоизоляции в регионе. В июле Пермская краевая станция переливания крови проведет 14 выездных донорских акций на предприятиях и в территориях Пермского края. В крае возникла повышенная необходимость во всей крови, все резус-факторы всех групп.
Станция переливания обеспечивает компонентами крови 26 муниципальных районов, 12 городских округов, Коми-Пермяцкий округ, который включает г. Кудымкар и 6 районов.
В июле для всех желающих сдать кровь Служба крови Прикамья проведет 11 дней донора «на выезде»:
7 июля - п. Павловский.
8 июля - г. Оса
8 июля - д. Теплая
9 июля - с. Карагай
13 июля - с.Елово
14 июля - п. Менделеево
15 июля - п. Полазна
16 июля - с.Троельга
21 июля - п. Шадейка
29 июля - п. Комсомольский
Вне зависимости от работы выездных бригад прием доноров ведется и в стационарах Перми, Кунгуре, Лысьве, Березниках и Чайковском.
Приходите сдавать кровь, если:
Вы здоровы, отдохнули и придерживались донорской диеты
Ваш вес не меньше 54 кг
Ваш возраст от 18 лет
У вас нет противопоказаний к сдаче крови
Какие есть противопоказания к донорству?
Противопоказания разделяются на временные и абсолютные. К числу временных относят: беременность и роды, прием антибиотиков, прививки, грипп и ОРВИ, нанесение татуировки и лечение иглоукалыванием, оперативные вмешательства, менструация и т.д.
Абсолютные противопоказания (не зависят от давности заболевания и результатов лечения): злокачественные новообразования, болезни крови, органические заболевания центральной нервной системы, бронхиальная астма, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, цирроз печени, СПИД, сифилис, туберкулёз, гепатит и др.
Напомним, что по распоряжению главы Пермского края Дмитрия Махонина, в Прикамье до 13 июля более чем в 2 раза увеличена выплата донорам – до 1,5 тысячи рублей. На финансовую поддержку доноров было направлено 4,34 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU