В июле Пермская станция переливания крови проведет 14 выездных донорских акции

7 Июль 2020 2020-07-07T06:35:46+03:00

В крае возникла повышенная необходимость во всей крови, все резус-факторы всех групп. Фото: Игорь БУЛАТОВ

Публикуем даты и места, куда отправятся медики

Изменить размер текста: A A

Выездная работа донорской службы восстановлена, после принятия поэтапного ослабления режима самоизоляции в регионе. В июле Пермская краевая станция переливания крови проведет 14 выездных донорских акций на предприятиях и в территориях Пермского края. В крае возникла повышенная необходимость во всей крови, все резус-факторы всех групп.

Станция переливания обеспечивает компонентами крови 26 муниципальных районов, 12 городских округов, Коми-Пермяцкий округ, который включает г. Кудымкар и 6 районов.

В июле для всех желающих сдать кровь Служба крови Прикамья проведет 11 дней донора «на выезде»:

7 июля - п. Павловский.

8 июля - г. Оса

8 июля - д. Теплая

9 июля - с. Карагай

13 июля - с.Елово

14 июля - п. Менделеево

15 июля - п. Полазна

16 июля - с.Троельга

21 июля - п. Шадейка

29 июля - п. Комсомольский

Вне зависимости от работы выездных бригад прием доноров ведется и в стационарах Перми, Кунгуре, Лысьве, Березниках и Чайковском.

Приходите сдавать кровь, если:

Вы здоровы, отдохнули и придерживались донорской диеты

Ваш вес не меньше 54 кг

Ваш возраст от 18 лет

У вас нет противопоказаний к сдаче крови

Какие есть противопоказания к донорству?

Противопоказания разделяются на временные и абсолютные. К числу временных относят: беременность и роды, прием антибиотиков, прививки, грипп и ОРВИ, нанесение татуировки и лечение иглоукалыванием, оперативные вмешательства, менструация и т.д.

Абсолютные противопоказания (не зависят от давности заболевания и результатов лечения): злокачественные новообразования, болезни крови, органические заболевания центральной нервной системы, бронхиальная астма, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, цирроз печени, СПИД, сифилис, туберкулёз, гепатит и др.

Напомним, что по распоряжению главы Пермского края Дмитрия Махонина, в Прикамье до 13 июля более чем в 2 раза увеличена выплата донорам – до 1,5 тысячи рублей. На финансовую поддержку доноров было направлено 4,34 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU