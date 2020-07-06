В Перми от коронавируса скончался хирург городской больницы №4

6 Июль 2020 2020-07-06T19:00:19+03:00

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Хирург Пермской ГКБ №4 Алексей Сятчихин долго боролся с недугом, но он оказался сильнее. Его коллеги опубликовали на сайте больницы слова соболезнования.

«Городская клиническая больница 4 понесла невосполнимую потерю. 6 июля скончался наш товарищ, коллега, прекрасный хирург и добрый человек Алексей Викторович Сятчихин. Он долго боролся с болезнью, которая в последние месяцы унесла немало жизней людей в белых халатах, ставших сейчас главными бойцами в борьбе с пандемией.

Да, сосудистый хирург Алексей Сятчихин не работал в «ковидном» отделении. Он спасал экстренных больных, которым была жизненно необходима срочная операция. Когда счет идет не на часы, а на минуты, врач не думает о риске - врач выполняет свой священный долг. Как ответственный человек, Алексей соблюдал все меры предосторожности, но слишком много было операций, он не щадил себя, был на посту, несмотря на усталость и стресс. Он был как солдат, идущий в атаку в первых рядах. А те, кто в авангарде, самые смелые, самые лучшие, рискуют больше всех...

Алексей Викторович родился в 1967 году. И с детства мечтал стать врачом. Закончил фельдшерское училище, поступил в Пермский мединститут. В 1997 году получил диплом врача. Еще учась в вузе, он стал работать в должности сначала простого, а потом старшего медбрата только что - в 1990 г. - открывшегося сердечно-сосудистого отделения МСЧ №4 (ныне ГАУЗ ПК «ГКБ №4»).

30 лет Алексей Викторович трудился в отделении, постигая одну из самых сложных медицинских специальностей - сосудистую хирургию. Интерн, ординатор, старший ординатор одного из самых результативных клинических подразделений, известного во всей России. И немалая роль в этом достижении принадлежит лично ему.

Сотни, тысячи спасенных жизней... Ежегодно А.В. Сятчихин выполнял 220-240 операций, владел всеми хирургическими методами лечения сосудистых больных. Он вел консультативный прием, осуществлял экстренные консультации и оперативные вмешательства в других ЛПУ города. Не занимал преподавательскую должность, но постоянно был окружен учениками – студентами медицинского университета, - которым передавал свой опыт. Алексей с головой отдавался работе, готов был находиться в больнице сутками, чтобы помогать проблемным больным.

Он был хорошим мужем и любящим отцом, искренне заботился о семье - жене, сыне и дочери.

Горько, говоря о товарище, употреблять слово «был». Мы, коллеги, никогда не смиримся с этой потерей. Алексей Викторович Сятчихин навсегда останется в наших сердцах и в памяти тысяч благодарных пациентов, жизни которых он спас».

ИСТОЧНИК KP.RU