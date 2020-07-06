На Прикамье надвигаются сильная гроза и крупный град

6 Июль 2020 2020-07-06T18:35:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Пермские синоптики предупредили о назревающих погодных катаклизмах.

- Над западными и юго-западными районами Пермского края наблюдается интенсивный рост кучевых дождевых облаков с грозами, сильными ливнями и градом, - сообщили в ГИС-центре ПГНИУ. - В ближайшие несколько часов зона гроз распространится на большинство центральных и южных районов края. По югу края есть значительная вероятность выпадения крупного града до 2-3 сантиметров в диаметре. В Перми ожидаются грозы.

В ГУ МЧС Прикамья напомнили, что при грозах порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.

- Избегайте находиться рядом с деревьями, рекламными щитами, линиями электропередач, и парковать транспорт рядом с ними, - посоветовали спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU