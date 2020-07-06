В Перми иномарка насмерть сбила лошадь

6 Июль 2020 2020-07-06T17:38:53+03:00

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Смертельная авария, в которой погибло животное, произошла в понедельник, 6 июля, на улице Старцева. Как сообщают очевидцы, около 18:00 на дорогу выбежала лошадь. Движение было оживленное. Женщина за рулем Subaru не успела затормозить и врезалась в животное. От удара лошадь скончалась на месте.

Как лошадь оказалась на дороге, не сообщается. В пресс-службе главного управления МВД по Пермскому краю сообщили, что на месте работают сотрудники ГИБДД. В ближайшее время правоохранители прокомментируют аварию.

ИСТОЧНИК KP.RU