В Перми иномарка насмерть сбила лошадь
ДТП произошло на улице Старцева
На месте аварии работают сотрудники ГИБДДФото: Вероника РАНГУЛОВА
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Смертельная авария, в которой погибло животное, произошла в понедельник, 6 июля, на улице Старцева. Как сообщают очевидцы, около 18:00 на дорогу выбежала лошадь. Движение было оживленное. Женщина за рулем Subaru не успела затормозить и врезалась в животное. От удара лошадь скончалась на месте.
Как лошадь оказалась на дороге, не сообщается. В пресс-службе главного управления МВД по Пермскому краю сообщили, что на месте работают сотрудники ГИБДД. В ближайшее время правоохранители прокомментируют аварию.
ИСТОЧНИК KP.RU