У пермского бизнесмена, обманувшего дольщиков на 52 миллиона, арестовали имущество на 42 миллиона рублей
В Перми будут судить предпринимателя, который обещал дольщикам построить 4 многоквартирных дома на улицах Пролетарская, Парусная и Танцорова. С января 2014 года по ноябрь 2016 года он являлся единственным учредителем и директором коммерческой организации, которая занималась их строительством, не имея разрешения на это.
- В итоге построено только два жилых объекта, которые до настоящего времени не введены в эксплуатацию, а строительство остальных так и не начато, - рассказали в краевой прокуратуре. - В результате предприниматель свои обязательства перед гражданами по строительству многоквартирных жилых домов и передаче им квартир и нежилых помещений не выполнил.
Ущерб дольщикам в надзорном ведомстве оценили в 52 миллиона рублей.
- В целях возмещения вреда на имущество обвиняемого наложен арест на сумму более 42 миллионов рублей, - сообщили в прокуратуре.
Пермского бизнесмена будут судить за мошенничество и незаконное предпринимательство.
ИСТОЧНИК KP.RU