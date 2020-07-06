2020-07-06T16:25:58+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

«ЭнергосбыТ Плюс» наградит добросовестных клиентов

На лицевые счета этих клиентов будет зачисляться по 2000 рублей
Виктор Правдин
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Первые победители будут определены уже в августе. Фото: «ЭнергосбыТ Плюс»Первые победители будут определены уже в августе. Фото: «ЭнергосбыТ Плюс»
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Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» объявляет о начале акции «Я плачу за тепло». Участниками акции могут стать клиенты ПАО «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» в Перми и Краснокамске, ООО «Инвестспецпром» в Чайковском и АО «Березниковская сетевая компания» в Березниках.

Энергокомпания ежемесячно будет выбирать пять лучших плательщиков из числа клиентов, которые за минувшие 6 месяцев не допускали просрочек по оплате тепла и горячей воды. Выбор победителей будет осуществляться с помощью генератора случайных чисел.

На лицевые счета этих клиентов будет зачисляться по 2000 рублей, которые можно направить на оплату услуг отопления и ГВС. Использование этих средств по иному назначению не предусмотрено. Информация о победителях будет размещаться на сайте «ЭнергосбыТ Плюс» и в средствах массовой информации. Акция пройдет с 1 июля по 30 ноября.

Первые победители будут определены уже в августе, поэтому рекомендуем проверить отсутствие задолженности за услуги отопления и горячего водоснабжения. Уточнить свой платежный статус можно в вашем расчетно-кассовом центре: «Пермэнергосбыт», «КРЦ-Прикамье» или «Инкомус».

- Возможность принять участие есть у всех клиентов — важно уже в этом месяце провести оплату квитанции за тепло и горячую воду без просрочки и следить за отсутствием долгов в дальнейшем. Участвуйте и побеждайте!, — призывает директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Евсей Петров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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