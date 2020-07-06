2020-07-06T15:24:38+03:00
Общество

В селе Филипповка в Пермском крае начали строить трехэтажную школу

В этом году в Прикамье поставят рекорд по «школьному строительству»
Андрей МАТЛИН
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В Прикамье скоро откроются 6 новых школ.В Прикамье скоро откроются 6 новых школ.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В селе Филипповка в Кунгурском районе начали строить школу, под нее уже готовят площадку. С начала года это будет седьмая школа, к возведению которых приступили в Прикамье.

Это – своеобразный рекорд, ведь за аналогичный период в прошлом году начали строить всего две школы.

Планируется, что школа в Филипповке откроет свои двери в 2021 году, в ней будут заниматься 220 школьников, причем – в одну смену.

В трехэтажном здании запроектированы современные учебные кабинеты, мастерские, просторный спортзал.

Школа в Кунгурском районе возводится в рамках краевой госпрограммы «Образование и молодежная политика». Техническим заказчиком выступает краевое Управление капитального строительства.

Как отметил глава Пермского края Дмитрий Махонин, сейчас дети из села Филипповка и из соседних деревень вынуждены учиться в старом деревянном здании 1907 года постройки. В нем нет раздевалки, спортзала, в столовую ребятам приходиться ходить в соседнее помещение. По словам Дмитрия Махонина, строительство социальных объектов должно продолжаться, несмотря на санитарно-эпидемиологическую обстановку.

Всего в этом году в Пермском крае должны ввести в эксплуатацию 6 школ, где смогут заниматься 5 123 детей. Новые школы появятся в Перми, Березниках, Пермском, Кочевском, Чайковском районах и округах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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