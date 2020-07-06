На пост губернатора Пермского края выдвинулись 8 кандидатов

6 Июль 2020 2020-07-06T11:14:18+03:00

Теперь по сведениям, представленным каждым кандидатом, будут проводиться проверочные мероприятия

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В воскресенье, 5 июля, 2020 года завершился период выдвижения кандидатов на выборы губернатора Пермского края.

Всего документы на выдвижение представили 8 кандидатов: Дмитрии Николаевич Махонин в порядке самовыдвижения, Евгении Михаи лович Козлов, выдвинутый избирательным объединением «Патриоты России», Александр Анатольевич Репин, выдвинутый избирательным объединением «Справедливая Россия», Олег Сергеевич Постников, выдвинутый избирательным объединением «ЛДПР», Ксения Алексеевна Аи такова от избирательного объединения «Коммунистическая партия Российской Федерации», Павел Юрьевич Панков в порядке самовыдвижения, Андреи Николаевич Михеев от избирательного объединения «Российский объединенный трудовой Фронт» и Филипп Валерьевич Чернышев в порядке самовыдвижения.

Теперь по сведениям, представленным каждым кандидатом, будут проводиться проверочные мероприятия.

- Период сдачи документов на регистрацию продлится до 18:00 29 июля 2020 года. Всем кандидатам, помимо установленного пакета документов, необходимо предоставить для регистрации 102 подписи муниципальных депутатов в свою поддержку. Кроме того, кандидатам, выдвинутым в порядке самовыдвижения, необходимо также представить порядка 20000 подписей избирателей Пермского края. При этом 25% (порядка 5000) подписей может быть собрано через портал «Госуслуги» - данная функция активна для всех избирателей Прикамья, имеющих на портале подтвержденную учетную запись, - сообщили в избирательной комиссии Пермского края.

ИСТОЧНИК KP.RU