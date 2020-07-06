2020-07-06T09:23:56+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Пермские энергетики одними из первых в регионе провели выездную донорскую акцию после ослабления режима самоизоляции

Благодаря энергетикам региональный банк крови пополнился в общей сложности на 18,9 литров
Виктор Правдин
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Для бесперебойного обеспечения потребности в донорской крови больниц Пермского края необходимо не менее 200 доноров в день. Фото: ПАО «Т Плюс»Для бесперебойного обеспечения потребности в донорской крови больниц Пермского края необходимо не менее 200 доноров в день. Фото: ПАО «Т Плюс»
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Мобильный пункт Пермской краевой станции переливания крови принял 42 работников «Пермэнерго» и Пермского филиала ПАО «Т Плюс», выразивших готовность в непростой эпидемиологической ситуации помочь тем, кто остро нуждается в донорской крови или ее компонентах.

Весь процесс по сдаче крови был организован со строгим соблюдением санитарных норм. Чтобы избежать лишних контактов, каждому добровольцу было назначено определенное время. Во время донации соблюдались необходимые профилактические меры.

Благодаря энергетикам региональный банк крови пополнился в общей сложности на 18,9 литров. Напомним, что донорские акции проводятся в филиале «Россети Урал» - «Пермэнерго» с 2009 года. Проведение Дней донора – добрая традиция, ставшая частью корпоративной культуры предприятия.

Весь процесс по сдаче крови был организован со строгим соблюдением санитарных норм. Фото: ПАО «Т Плюс»

Весь процесс по сдаче крови был организован со строгим соблюдением санитарных норм. Фото: ПАО «Т Плюс»

Отметим, что с 1 июля 2020 года в рамках поэтапного ослабления режима самоизоляции в Пермском крае восстановлена выездная работа донорской службы.

Как отмечают специалисты Пермской краевой станции переливания крови, выездные мероприятия по сбору крови сегодня очень важны. После снятия режима самоизоляции и возобновлении плановых операций потребность в компонентах крови возрастет, и необходимо к этому быть готовыми.

Для бесперебойного обеспечения потребности в донорской крови больниц Пермского края необходимо не менее 200 доноров в день. В середине марта Пермская краевая станция переливания крови сообщила о дефиците донорской крови и снижении числа желающих ее сдать из-за ситуации с распространением коронавируса. Проблема усугубилась после введения 2 апреля режима всеобщей самоизоляции.

Было принято решение разрешить пермякам выходить из дома для сдачи крови. Также была почти в три раза повышена региональная компенсация за сданную кровь. В результате количество доноров возросло почти в пять раз.

В конце апреля текущего года в ходе видеоконференции с волонтерами Президент РФ Владимир Путин отметил работу краевой власти по поддержке донорства крови.

Донорская кровь позволяет ежегодно спасать миллионы человеческих жизнеи . Переливание компонентов крови помогает продлить жизнь пациентов, страдающих от состоянии , которые представляют угрозу для жизни, и является необходимым при проведении сложных медицинских и хирургических процедур. Кроме того, оно играет жизненно важную роль в области охраны здоровья матереи и детеи и во время принятия чрезвычаи ных ответных мер в связи с антропогенными катастрофами и стихии ными бедствиями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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