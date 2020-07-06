Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению ЕГЭ-2020

6 Июль 2020 2020-07-06T09:16:04+03:00

Изменить размер текста: A A

«Ростелеком» полностью подготовил и проверил работоспособность системы видеонаблюдения за Единым государственным экзаменом (ЕГЭ-2020), который в этом году начался 29 июня. Экзамены проходят во всех субъектах Российской Федерации, а также в 80 пунктах проведения экзаменов (ППЭ) в зарубежных образовательных организациях на базе посольств, консульств, воинских частей. Для видеонаблюдения за ЕГЭ-2020 в более 5 тыс. ППЭ задействовано свыше 130 тыс. камер.

Накануне экзаменов «Ростелеком» провел тестирование систем видеонаблюдения, размещенных в 70,8 тыс. аудиторий, ППЭ и региональных центрах обработки информации по всей стране. Охват видеонаблюдением превысил 96% аудиторий. Видео из аудиторий будет транслироваться на портале видеонаблюдения smotriege.ru. В аудиториях, расположенных в труднодоступных местностях РФ, ведется видеозапись, которая сразу после окончания экзамена передается на портал видеонаблюдения с помощью специального программного обеспечения (ПО).

В Пермском крае «Ростелеком» седьмой год обеспечивает прозрачность проведения ЕГЭ. Каждый год в Прикамье увеличивается количество IP-камер, модернизируется система видеонаблюдения и совершенствуется защита от вирусных атак. В этом году в 5-и школах, где уже было оборудование, были установлены дополнительное камеры в аудиториях. А также смонтировано оборудование в трёх новых школах. Всего – это 40 камер. А в целом за два года компания «Ростелеком» установила 1120 камер в Пермском крае.

Контролировать проведение государственной аттестации в 2020 году будут более 16 тыс. федеральных онлайн-наблюдателей. Впервые в этом году выявлять нарушения порядка проведения экзаменов также будет технология анализа поведения с использованием искусственной нейросети.

- «Ростелеком» активно внедряет технологии искусственного интеллекта в жизнь, и сегодня за проведением экзаменов будут следить не только наши умные камеры. Важным нововведением этого года станет использование нейронной сети — с ее помощью в режиме реального времени будут выявляться возможные нарушения при проведении экзаменов. Искусственный интеллект будет анализировать видео с ЕГЭ, а при обнаружении подозрительной активности на экзамене подаст сигнал. Система автоматически сформирует “подозрение на нарушение” и запись с нужной минуты поступит на проверку к наблюдателю, а после — на утверждение к модератору. Такой многоступенчатый контроль позволит снизить количество онлайн-наблюдателей и сделать процесс сдачи экзаменов еще более прозрачным. В этом году технология “машинного зрения” будет запущена в пунктах проведения экзаменов в пяти субъектах, определенных Рособрнадзором. В следующем году эксперимент расширится на другие регионы, — сказал вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий Ермаков.

Техническую поддержку портала «Смотри.ЕГЭ» обеспечивает операторская площадка «Ростелеком Контакт-центр» в Челябинске. Специалисты следят за работой ПО и защищают портал от DDoS-атак. Общее время трансляции на портале www.smotriege.ru в период проведения экзаменов в 2020 году составит 15 дней, в оставшееся время портал будет работать в режиме отображения архивных данных. Одновременно следить за проведением экзаменов на портале могут 15 тыс. пользователей.

Для поддержки пользователей портала «Ростелеком» развернул бесплатную горячую линию по номеру 8-800-100-43-12. В течение всего экзаменационного периода специалисты компании будут консультировать всех, кто принимает непосредственное участие в проведении ЕГЭ, включая министров образования субъектов РФ, а также принимать заявки на устранение неисправностей в системе видеонаблюдения. Операторская площадка готова принимать до 300 обращений в час. Время ожидания ответа оператора не превысит 30 секунд.

В этом году из-за пандемии коронавируса государственные экзамены будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы в 2020 году — всего почти 750 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU