В Перми ВАЗ сбил трех пешеходов

6 Июль 2020 2020-07-06T09:30:42+03:00

Водитель сел за руль не имея на то водительских прав. Фото: Василий Вахрин

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В Перми 5 июля в 12.10 на улице Спортивная ВАЗ-21124 сбил трех пешеходов. За рулем был 29-летний водитель. В районе дома № 1/А, сбил трех пешеходов.

- По предварительной информации, пешеходы шли по середине дороги во встречном направлении, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Пострадали 61-летняя женщина, 18-летний парень и 4-летняя девочка.

- Молодой человек получил поверхностную травму предплечья, от госпитализации отказался, у женщины, сочетанная травма, госпитализирована в 4 ГКБ, у девочки, сотрясение головного мозга, ушибленная рана головы, госпитализирована в КДКБ, - рассказали в пресс-службе Скорой медицинской помощи Перми.

Полицейские выяснили, что водитель находится за рулем, не имея водительского удостоверения. К тому же он отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

- В настоящее время по факту ДТП составлены административные материалы, проводится проверка, - сообщает ГУ МВД региона.

ИСТОЧНИК KP.RU