Без холодной воды на этой неделе останутся десятки домов

6 Июль 2020 2020-07-06T07:51:28+03:00

Воды в этих домах не будет днем. Фото: архив "КП"

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В Перми на этой неделе «Новогор-Прикамье» будет проводить ремонтно-восстановительные работы на сети. Поэтому без воды останутся десятки домов.

7 июля с 9.30 – 18.30

Комсомольский проспект, 8, 10

Монастырская, 43

8 июля с 9.00 – 19.00

Бульвар Гагарина, 53, 55, 57, 61

Макаренко 54, 56

9 июля с 9.30 – 18.30

Газеты Звезда, 30

Екатерининская, 59, 63

10 июля 10.00 – 17.00

Блюхера, 3, 3А, 5, 7

Космонавтов, 82

11 июля 9.00 – 19.00

Аркадия Гайдара, 11, 11 А, 13, 13 А, 7 А, 9 А

Крупской, 79, 81, 83, 85, 87 А, 87 Б, 89 А, 91 А

Пушкарская, 69, 75

Старцева, 35, 35/2, 35/3, 37/2, 37/3

Емельяна Ярославского, 40, 42, 52, 56

Илецкая, 6

Лодыгина, 53, 57

Муромская, 16, 16А, 18, 2, 24, 26, 28, 32

Солдатова, 24, 26А, 29, 29/2, 29/3, 29А, 29 В

Яблочкова, 17, 19, 21, 23, 23А, 23Б, 25, 26, 26А, 26Б, 29, 31, 33, 35, 36, 36А, 37, 39, 48, 48/2

ИСТОЧНИК KP.RU