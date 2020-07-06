Без холодной воды на этой неделе останутся десятки домов
В Перми на этой неделе «Новогор-Прикамье» будет проводить ремонтно-восстановительные работы на сети. Поэтому без воды останутся десятки домов.
7 июля с 9.30 – 18.30
Комсомольский проспект, 8, 10
Монастырская, 43
8 июля с 9.00 – 19.00
Бульвар Гагарина, 53, 55, 57, 61
Макаренко 54, 56
9 июля с 9.30 – 18.30
Газеты Звезда, 30
Екатерининская, 59, 63
10 июля 10.00 – 17.00
Блюхера, 3, 3А, 5, 7
Космонавтов, 82
11 июля 9.00 – 19.00
Аркадия Гайдара, 11, 11 А, 13, 13 А, 7 А, 9 А
Крупской, 79, 81, 83, 85, 87 А, 87 Б, 89 А, 91 А
Пушкарская, 69, 75
Старцева, 35, 35/2, 35/3, 37/2, 37/3
Емельяна Ярославского, 40, 42, 52, 56
Илецкая, 6
Лодыгина, 53, 57
Муромская, 16, 16А, 18, 2, 24, 26, 28, 32
Солдатова, 24, 26А, 29, 29/2, 29/3, 29А, 29 В
Яблочкова, 17, 19, 21, 23, 23А, 23Б, 25, 26, 26А, 26Б, 29, 31, 33, 35, 36, 36А, 37, 39, 48, 48/2
ИСТОЧНИК KP.RU