2020-07-06T08:12:04+03:00
Общество

На этой неделе пермяков ждет 30-градусная жара

Температура воздуха ожидается выше нормы
Анна Маркова
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Погода в Пермском крае эту неделю будет жаркой.Погода в Пермском крае эту неделю будет жаркой.Фото: Анна МАЛЫШЕВА
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В Пермский край наконец-то пришло жаркое лето. Причем синоптики прогнозируют, что это период будет долгим. Так специалисты ГИС центра Пермского государственного национального исследовательского университета сообщают, что с 7 июля средняя температура воздуха за предстоящую неделю ожидается выше нормы по югу края на 4°, а по северу на 5-6°.

При этом 8-10 июля максимальная температура почти повсеместно должна превысить +30°, а 10 июля может оказаться самым жарким днем в Пермском крае с 2016 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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