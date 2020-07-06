На этой неделе пермяков ждет 30-градусная жара

6 Июль 2020 2020-07-06T08:12:04+03:00

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В Пермский край наконец-то пришло жаркое лето. Причем синоптики прогнозируют, что это период будет долгим. Так специалисты ГИС центра Пермского государственного национального исследовательского университета сообщают, что с 7 июля средняя температура воздуха за предстоящую неделю ожидается выше нормы по югу края на 4°, а по северу на 5-6°.

При этом 8-10 июля максимальная температура почти повсеместно должна превысить +30°, а 10 июля может оказаться самым жарким днем в Пермском крае с 2016 года.

ИСТОЧНИК KP.RU