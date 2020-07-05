В жилом доме Перми обрушился потолок
ЧП произошло в Дзержинском районе
На место ЧП выезжали спасатели, они совершили обследование дома.Фото: Юлия Лоза
Изменить размер текста:
В Перми 4 июля в доме по улице Ольги Лепешинской, 12 в комнате обрушился потолок. Дом 2-х этажный аварийный, но в нем продолжают жить люди. Обрушение произошло в 3-х комнатной квартиры, к счастью, хозяйка комнаты была в отъезде и никто не пострадал.
В двух других комнатах проживают 3 взрослых и 4 детей. На место ЧП выезжали спасатели, они совершили обследование дома.
По информации источника «КП» угрозы обрушения нет, от маневренного фонда жильцы отказались. Управляющая компания «Сторм» планирует провести кровельные работы в ближайшие дни.
ИСТОЧНИК KP.RU