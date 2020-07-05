В жилом доме Перми обрушился потолок

5 Июль 2020 2020-07-05T12:41:55+03:00

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В Перми 4 июля в доме по улице Ольги Лепешинской, 12 в комнате обрушился потолок. Дом 2-х этажный аварийный, но в нем продолжают жить люди. Обрушение произошло в 3-х комнатной квартиры, к счастью, хозяйка комнаты была в отъезде и никто не пострадал.

В двух других комнатах проживают 3 взрослых и 4 детей. На место ЧП выезжали спасатели, они совершили обследование дома.

По информации источника «КП» угрозы обрушения нет, от маневренного фонда жильцы отказались. Управляющая компания «Сторм» планирует провести кровельные работы в ближайшие дни.

ИСТОЧНИК KP.RU