Болельщики «Амкара» обратились к главе региона, с просьбой возродить клуб

5 Июль 2020 2020-07-05T12:16:01+03:00

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Прошло уже два года с тех пор, как пермский футбольный клуб «Амкар» прекратил свое существование. Судьба у клуба с 25-летней историей складывалась не просто, но вера в родной клуб болельщиков никогда не покидала.

4 июля на странице в социальных сетях они опубликовали обращение к главе региона Дмитрию Махонину. Вот что пишут болельщики:

«В последнее время в интернете участилась утечка «инсайдерской информации», что на уровне возглавляемой Вами Администрации Пермского Края рассматривается вопрос о возрождении футбольного клуба «Амкар».

Возможно это только слухи... Возможно, что дыма без огня не бывает... Но у болельщиков «Амкара» затеплилась надежда!

Ваш предшественник сделал все, чтобы не только уничтожить «Амкар», но и попытаться вытравить память о нем, хотя это невозможно. Выросло не одно поколение болельщиков, для которых «Амкар» всегда будет жить в сердце. Результатом той поспешности, с которой была проведена операция ликвидации нашего любимого клуба, вопиющая несправедливость – ну как так можно было поступить с нами? – неизбежно стало отрицательное отношение к власти в целом. Строить не ломать. Уничтожить что-либо можно моментально, возродить порой неимоверно трудно. Мы это прекрасно понимаем... Но именно от Вас, как руководителя крупного российского региона, зависит многое. Запустить процесс восстановления...

Речь, увы, уже не идет о возвращении на наше законное место в Премьер-Лиге, которое мы потеряли отнюдь не по спортивным показателям, а в результате спешной ликвидации. Но на уровне второго-третьего дивизиона команду под брэндом «Амкар», с привычным логотипом и выступающую в родных Красно-Черных цветах воссоздать вполне реально.

Именно от Вас, как руководителя крупного российского региона, зависит многое. Запустить процесс восстановления.

«Амкар» являлся одним из основных символов города и края, способствовал узнаваемости Перми не только в России, но и в мире. Название давно стало самостоятельным брэндом и переросло уровень завода-основателя. Таких примеров в мире немало. И именно под брэнд «Амкар» легче привлечь потенциальных спонсоров, желающих вести активную экономическую деятельность в нашем с Вами регионе.

Дмитрий Николаевич, мы рассчитываем на скорейший ответ на наше обращение, время неумолимо идет. Надеемся, что Ваше решение будет взвешенным, конструктивным и правильным».

ИСТОЧНИК KP.RU