В Перми мужчина пытался переплыть Каму, но не рассчитал силы
На помощь ему пришли рыбаки
Мужчина получил переохлаждение, когда пытался переплыть Каму.Фото: Василий Вахрин
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В Перми 4 июля в районе остановки «ГСК» на улице Ново-Гайвинской рыбаки увидели, как по Каме плывет мужчина, силы явно покидали его. На лодке они подошли к нему и помогли залезть в нее. Рыбакам нетрезвый пловец сказал, что хотел переплыть Каму. Они доставили его на берег и вызвали «скорую».
Мужчина получил переохлаждение. Медики госпитализировали его в больницу
ИСТОЧНИК KP.RU