В Перми мужчина пытался переплыть Каму, но не рассчитал силы

5 Июль 2020 2020-07-05T11:16:19+03:00

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В Перми 4 июля в районе остановки «ГСК» на улице Ново-Гайвинской рыбаки увидели, как по Каме плывет мужчина, силы явно покидали его. На лодке они подошли к нему и помогли залезть в нее. Рыбакам нетрезвый пловец сказал, что хотел переплыть Каму. Они доставили его на берег и вызвали «скорую».

Мужчина получил переохлаждение. Медики госпитализировали его в больницу

ИСТОЧНИК KP.RU