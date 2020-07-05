В Прикамье ожидаются дожди и грозы
В ближайшие дни в Пермском крае синоптики прогнозируют теплую погоду, но возможны грозы и сильные дожди.
- 5-6 июля наиболее благоприятные условия для развития сильных гроз ожидаются на юге и юго-западе Пермского края, - сообщают специалисты ГИС центр Пермского государственного национального исследовательского университета. - Грозы пройдут в воскресенье и в понедельник в основном по южным и юго-западным районам. В результате за трое суток по югу края прогнозируется выпадение до 40 мм осадков (половина месячной нормы).
5 и 6 июля ожидается потепление в дневное время еще на 1-2°, при этом более заметное ожидается в ночные часы до +13…+18° за счет высокой влажности воздуха. 5 июня впервые за последние 20 дней среднесуточная температура может оказаться выше нормы.
ИСТОЧНИК KP.RU