2020-07-05T10:15:22+03:00
Общество

В Прикамье ожидаются дожди и грозы

Но температура воздуха с каждым днем будет только повышаться
Анна Маркова
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5 июня впервые за последние 20 дней среднесуточная температура может оказаться выше нормы.5 июня впервые за последние 20 дней среднесуточная температура может оказаться выше нормы.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В ближайшие дни в Пермском крае синоптики прогнозируют теплую погоду, но возможны грозы и сильные дожди.

- 5-6 июля наиболее благоприятные условия для развития сильных гроз ожидаются на юге и юго-западе Пермского края, - сообщают специалисты ГИС центр Пермского государственного национального исследовательского университета. - Грозы пройдут в воскресенье и в понедельник в основном по южным и юго-западным районам. В результате за трое суток по югу края прогнозируется выпадение до 40 мм осадков (половина месячной нормы).

5 и 6 июля ожидается потепление в дневное время еще на 1-2°, при этом более заметное ожидается в ночные часы до +13…+18° за счет высокой влажности воздуха. 5 июня впервые за последние 20 дней среднесуточная температура может оказаться выше нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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