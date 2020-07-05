В Пермском крае два месяца завод не выплачивал 500 работникам зарплату

5 Июль 2020 2020-07-05T08:23:42+03:00

Перед рабочими образовался долг почти в 13 млн рублей

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В Пермском крае «Александровский машиностроительный завод» в апреле и мае не выплачивал сотрудникам зарплату. Более 500 рабочих два месяца сводили концы с концами. Работодатель накопил перед ними долг в 12.8 млн рублей. Вмешаться пришлось прокуратуре.

- По результатам проверки завод погасил 11 млн. рублей задолженности, - рассказали в Прокуратуре Пермского края. - Генеральному директору завода внесено представление, а также в отношении юридического лица и его руководителя возбуждено дело об административном правонарушении «Нарушение трудового законодательства». Погашение оставшейся суммы остается на контроле прокуратуры города Александровска.

ИСТОЧНИК KP.RU