2020-07-04T13:58:15+03:00
Общество

Благотворительный забег «На одном дыхании» собрал более 300 тысяч рублей для сирот и тяжелобольных детей из Пермского края

В забеге приняли участие 859 человек из 75 городов России и зарубежья
Алена ОВЧИННИКОВА
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В сумме участники забега «На одном дыхании» пробежали ради детей 3690 км. Фото: благотворительный фонд «Берегиня».В сумме участники забега «На одном дыхании» пробежали ради детей 3690 км. Фото: благотворительный фонд «Берегиня».
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В Перми подвели итоги благотворительного забега «На одном дыхании», который прошел с 27 июня по 1 июля. Пробежать дистанцию 2 км или 10 км по своему маршруту мог любой желающий.

- В забеге приняли участие 859 человек из трех стран (Россия, Германия, Литва), 25 субъектов РФ, 75 городов, - рассказали в благотворительном фонде «Берегиня». - Самому младшему участнику – несколько месяцев, он бежал вместе с родителями в коляске. Самому возрастному участнику забега 64 года. Участники забега «На одном дыхании» пробежали ради детей 3690 км и собрали на помощь детям с тяжелыми заболеваниями и детям-сиротам 322 717 рублей!

Участники бежали в забавных костюмах, с детьми, с колясками, с домашними питомцами, причем не только с собаками, но и с хомячками, домашними крысками, и даже с козами и индюками. Также бегуны составляли интересные трассы в виде сердца, в виде цифры «5» и даже в виде надписи «ради детей».

Все собранные средства будут направлены на финансирование двух проектов: проект «Неотложка» поможет родителям детей с тяжелыми заболеваниями оплатить обследования, дорогостоящие препараты, проезд к месту лечения и реабилитационные процедуры. А проект «Большой друг» направлен на поиск наставников для ребят из детских домов. Собранные средства позволят детям найти верных взрослых, которые помогут им стать счастливее и успешнее в жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Благотворительный забег «На одном дыхании» собрал более 300 тысяч рублей для сирот и тяжелобольных детей из Пермского края
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