2020-07-04T11:07:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще 54 человека в Пермском крае заразились COVID-19

Всего заболевших в регионе на 4 июля - 3911 человек
Алена ОВЧИННИКОВА
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2926 инфицированных - выздоровело.2926 инфицированных - выздоровело.Фото: архив "КП"
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На 4 июля в Пермском крае выявлено 54 новых случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 3911 человек.

По информации краевого оперштаба 830 пациентов проходят лечение в специализированных медучреждениях, 25 - на дому под ежедневным наблюдением медицинских работников в связи с отсутствием клинических проявлений заболевания, 2926 инфицированных - выздоровело.

За прошедшие сутки зафиксирован 1 летальный исход пациента от COVID-19. Таким образом, на сегодня зафиксировано 80 летальных исходов от COVID-19. Еще 50 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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