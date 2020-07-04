Еще 54 человека в Пермском крае заразились COVID-19

4 Июль 2020 2020-07-04T11:07:43+03:00

Всего заболевших в регионе на 4 июля - 3911 человек

Изменить размер текста: A A

На 4 июля в Пермском крае выявлено 54 новых случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 3911 человек.

По информации краевого оперштаба 830 пациентов проходят лечение в специализированных медучреждениях, 25 - на дому под ежедневным наблюдением медицинских работников в связи с отсутствием клинических проявлений заболевания, 2926 инфицированных - выздоровело.

За прошедшие сутки зафиксирован 1 летальный исход пациента от COVID-19. Таким образом, на сегодня зафиксировано 80 летальных исходов от COVID-19. Еще 50 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU