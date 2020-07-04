Еще 54 человека в Пермском крае заразились COVID-19
На 4 июля в Пермском крае выявлено 54 новых случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 3911 человек.
По информации краевого оперштаба 830 пациентов проходят лечение в специализированных медучреждениях, 25 - на дому под ежедневным наблюдением медицинских работников в связи с отсутствием клинических проявлений заболевания, 2926 инфицированных - выздоровело.
За прошедшие сутки зафиксирован 1 летальный исход пациента от COVID-19. Таким образом, на сегодня зафиксировано 80 летальных исходов от COVID-19. Еще 50 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU
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