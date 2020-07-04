В Перми трехлетний малыш застрял головой в пролете лестницы

4 Июль 2020 2020-07-04T10:01:47+03:00

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ЧП с трехлетним малышом из Перми произошло накануне, 3 июля. Ребенок живет в доме на улице Серпуховской. Детские сады из-за эпидемии коронавируса сейчас не работают, и пока родители находились на работе, с малышом сидела бабушка.

Днем они собрались с внуком погулять. Пока бабушка закрывала двери, малыш просунул голову в пролет лестничного марша в подъезде. Достать голову внука самостоятельно женщина не смогла, ей пришлось вызывать на место спасателей.

На место выехала бригада спасателей ГОР№ 4 и освободила голову ребенка из прутьев даже без применения инструментов.

ИСТОЧНИК KP.RU