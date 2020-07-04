2020-07-04T10:01:47+03:00
Происшествия

В Перми трехлетний малыш застрял головой в пролете лестницы

Родным пришлось вызывать спасателей
Алена ОВЧИННИКОВА
Поделиться:
Родным пришлось вызывать спасателей, чтобы вызволить ребенка из плена.Родным пришлось вызывать спасателей, чтобы вызволить ребенка из плена.Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

ЧП с трехлетним малышом из Перми произошло накануне, 3 июля. Ребенок живет в доме на улице Серпуховской. Детские сады из-за эпидемии коронавируса сейчас не работают, и пока родители находились на работе, с малышом сидела бабушка.

Днем они собрались с внуком погулять. Пока бабушка закрывала двери, малыш просунул голову в пролет лестничного марша в подъезде. Достать голову внука самостоятельно женщина не смогла, ей пришлось вызывать на место спасателей.

На место выехала бригада спасателей ГОР№ 4 и освободила голову ребенка из прутьев даже без применения инструментов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Еще 54 человека в Пермском крае заразились COVID-19
В Перми трехлетний малыш застрял головой в пролете лестницы
206 жителей Пермского края выздоровели от COVID-19
Пермские пожарные спасли мужчину, на котором загорелась одежда
В Пермском крае ищут женщину, которая ушла из больницы в неизвестном направлении
Смертельное ДТП произошло вечером 3 июля в Пермском крае
«Смог дойти до ванной и потушить себя водой». В Перми пожарные спасли из горящей квартиры мужчину
В Перми для проведения салюта ограничат движение транспорта
В Перми 52-летний мужчина зарубил топором двоих знакомых
Пермский аэропорт закроют на восемь дней
В Перми с разницей в несколько часов из окон домов выпали двое мужчин
Компания «Россети Урал» принимает на обслуживание электросетевой комплекс Губахинского городского округа
Главный балетмейстер Пермского оперного покидает театр
В Перми прогремит салют в честь присвоения звания «Город трудовой доблести»
В Пермском крае коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 56 человек
В Пермской краевой больнице у 22 медиков выявлен коронавирус
В трех районах Перми откроются сельхозярмарки
В Пермском крае от коронавируса выздоровели еще 48 человек