В Перми трехлетний малыш застрял головой в пролете лестницы
ЧП с трехлетним малышом из Перми произошло накануне, 3 июля. Ребенок живет в доме на улице Серпуховской. Детские сады из-за эпидемии коронавируса сейчас не работают, и пока родители находились на работе, с малышом сидела бабушка.
Днем они собрались с внуком погулять. Пока бабушка закрывала двери, малыш просунул голову в пролет лестничного марша в подъезде. Достать голову внука самостоятельно женщина не смогла, ей пришлось вызывать на место спасателей.
На место выехала бригада спасателей ГОР№ 4 и освободила голову ребенка из прутьев даже без применения инструментов.
ИСТОЧНИК KP.RU