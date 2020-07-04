206 жителей Пермского края выздоровели от COVID-19

4 Июль 2020 2020-07-04T09:17:37+03:00

В Прикамье оправились от тяжелой инфекции 2926 человек. Фото: архив "КП"

А всего оправились от тяжелой инфекции почти три тысячи человек

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В пермском краевом минздраве сообщили, что за минувшие сутки от коронавируса в Прикамье оправились еще 206 пациентов. Все они проходили лечение в больницах и 4 июля были выписаны домой.

Всего за почти четыре месяца эпидемии в Прикамье оправились от инфекции 2926 человек.

- Под наблюдением специалистов остаются 2622 жителя Пермского края, - пояснили в пресс-службе краевого минздрава. - На утро 4 июля общее число выявленных заболевших составляет 3857 человек.

Напомним, специалисты Федерального Роспотребнадзора разрешили Пермскому краю перейти на второй этап снятия ограничений. А это значит, что начнут работать музеи, библиотеки и выставочные залы. Возобновится прокат туристического снаряжения и спортинвентаря. Начнется продажа сельхозпродукции. Смогут работать автошколы и языковые курсы.

ИСТОЧНИК KP.RU