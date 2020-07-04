206 жителей Пермского края выздоровели от COVID-19
В пермском краевом минздраве сообщили, что за минувшие сутки от коронавируса в Прикамье оправились еще 206 пациентов. Все они проходили лечение в больницах и 4 июля были выписаны домой.
Всего за почти четыре месяца эпидемии в Прикамье оправились от инфекции 2926 человек.
- Под наблюдением специалистов остаются 2622 жителя Пермского края, - пояснили в пресс-службе краевого минздрава. - На утро 4 июля общее число выявленных заболевших составляет 3857 человек.
Напомним, специалисты Федерального Роспотребнадзора разрешили Пермскому краю перейти на второй этап снятия ограничений. А это значит, что начнут работать музеи, библиотеки и выставочные залы. Возобновится прокат туристического снаряжения и спортинвентаря. Начнется продажа сельхозпродукции. Смогут работать автошколы и языковые курсы.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Пермском крае 2020: последние новости»