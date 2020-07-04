Пермские пожарные спасли мужчину, на котором загорелась одежда

4 Июль 2020 2020-07-04T09:03:49+03:00

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2 июля жильцы дома на улице Коломенской в Перми почувствовали едкий дым, идущий из квартиры на первом этаже. Они позвонили в дежурную часть. На ликвидацию возгорания выехали 7 единиц техники и 18 человек личного состава.

- Нас встретила соседка, сообщила о задымлении в квартире на 1 этаже, мы вскрыли дверь и нашли пострадавшего в ванной, - вспоминает старший лейтенант внутренней службы Сергей Обухов, его звено певым добралось до места ЧП. - На мужчине загорелась одежда, он добежал до ванной и попытался потушить себя сам.

Пострадавшего вынесли на улицу и начали оказывать ему первую помощь. Пока на место ЧП ехали медики «скорой», пожарные провели пострадавшему адекватное обезболивание, очистку верхних дыхательных путей и кислородотерапию. Мужчина находился в сознании и отвечал на вопросы.

С ожогами 1, 2, 3 степени лица, шеи, спины, живота, верхних конечностей пострадавшего госпитализировали в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU