В Пермском крае ищут женщину, которая ушла из больницы в неизвестном направлении
8 июня в Пермском крае пропала 73-летняя пенсионерка. Сейчас ориентировки с ее фотографией распространяют в соцсетях волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Они просят всех, кто что-либо знает о пропавшей женщине, сообщить по указанным телефонам.
Ковалевская (Неверова) Надежда Ильинична из города Березники в Пермском крае, находилась в медицинском учреждении. 8 июня она оделась и ушла в неизвестном направлении. С тех пор о ее судьбе ничего не известно. У пенсионерки возможна потеря памяти, она нуждается в медицинской помощи.
Приметы: рост 158 см., худощавого телосложения, волосы русые с сединой, глаза серые.
Была одета: ветровка с коричневым принтом, белый халат в синюю клетку, темно-синие джинсы, черные туфли.
ИСТОЧНИК KP.RU