2020-07-04T08:27:21+03:00
Происшествия

В Пермском крае ищут женщину, которая ушла из больницы в неизвестном направлении

У нее возможны провалы в памяти, пенсионерке требуется медицинская помощь
Алена ОВЧИННИКОВА
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Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт».Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт».
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8 июня в Пермском крае пропала 73-летняя пенсионерка. Сейчас ориентировки с ее фотографией распространяют в соцсетях волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Они просят всех, кто что-либо знает о пропавшей женщине, сообщить по указанным телефонам.

Ковалевская (Неверова) Надежда Ильинична из города Березники в Пермском крае, находилась в медицинском учреждении. 8 июня она оделась и ушла в неизвестном направлении. С тех пор о ее судьбе ничего не известно. У пенсионерки возможна потеря памяти, она нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 158 см., худощавого телосложения, волосы русые с сединой, глаза серые.

Была одета: ветровка с коричневым принтом, белый халат в синюю клетку, темно-синие джинсы, черные туфли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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