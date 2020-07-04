Смертельное ДТП произошло вечером 3 июля в Пермском крае

4 Июль 2020 2020-07-04T08:04:16+03:00

На трассе Кукуштан-Чайковский столкнулись две иномарки, погиб водитель одной из них

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В краевом полицейском главке сообщили о смертельной аварии, которая произошла вечером 3 июля в Осинском районе. Лоб в лоб столкнулись две иномарки, водитель одной из них скончался на месте происшествия.

- Около 20.10 на 99 км автодороги Кукуштан-Чайковский произошло дорожно-транспортное происшествие, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - Предварительно установлено, что 54-летний водитель автомобиля Renault Symbol не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с двигавшемся во встречном направлении автомобилем Isuzu.

В результате ДТП водитель Renault Symbol получил смертельную травму. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU