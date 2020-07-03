В Перми 52-летний мужчина зарубил топором двоих знакомых
Жестокое преступление произошло в Перми 23 июня прошлого года в микрорайоне Крохолевка. 52-летний мужчина пришел в гости к матери своей сожительницы. Изрядно выпив, в доме завязалась ссора. Не вытерпев оскорбления, мужчина взял топор и зарубил хозяйку квартиры и ее сожителя.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух лиц», его расследование уже завершено.
- Для установления всех обстоятельств произошедшего по уголовному делу были допрошены десятки свидетелей, проведены сложные генотипоскопические судебные медицинские экспертизы, - сообщает СУ СКР по Пермскому краю. - В ходе предварительного следствия обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в суде с участием присяжных заседателей.
Уголовное дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU