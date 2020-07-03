Пермский аэропорт закроют на восемь дней

3 Июль 2020 2020-07-03T14:34:09+03:00

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Аэропорт Большое Савино с 4 июля будет закрыт на 8 дней. Он не сможет принимать и выпускать воздушные суда: 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19 июля с 8.00 до 19.00 местного времени.

- Также будет ограничен доступ в аэровокзал с 8.00 до 17.30, - сообщает пресс-служба аэропорта. - Такие меры связаны с проведением работ по реконструкции. Пассажирские рейсы, которые не отменяются, будут обслуживаться по расписанию.

ИСТОЧНИК KP.RU