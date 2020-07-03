Перми с разницей в несколько часов из окон домов выпали двое мужчин
Одного из них пришлось снимать с козырька подъезда
Пострадавших мужчин доставили в больницы.Фото: Анна МАЛЫШЕВА
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В Перми 2 июля произошло два случая выпадения из окна. Первый случился днем на улице Вильямса. С 3-го этажа выпал 29-летний мужчина. С различными травмами «скорая» госпитализировала его в больницу.
Еще один 26-летний мужчина выпал из окна четвертого этажа дома по улице Мильчакова. Мужчина упал на козырек подъезда. Чтобы снять его, потребовалась помощь спасателей. С помощью высотного снаряжения мужчину спустили с козырька подъезда и передали бригаде медиков. Пострадавшего отвезли в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU