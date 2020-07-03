Компания «Россети Урал» принимает на обслуживание электросетевой комплекс Губахинского городского округа

3 Июль 2020 2020-07-03T12:20:21+03:00

В ближайшее время специалисты «Пермэнерго» проведут корректировку ремонтной программы с учетом принимаемого в аренду имущества Фото: Василий Вахрин

Специалисты компании проведут диагностику электросетевого оборудования и приведут его в нормативное состояние

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С 1 июля 2020 года филиал «Россети Урал» - «Пермэнерго» приступил к обслуживанию электросетевых объектов на территории Губахинского городского округа.

Такое право «Пермэнерго» получило, став победителем конкурсной процедуры на право заключения договора аренды электросетевых объектов, находящихся в собственности Губахинского городского округа. Ранее это имущество находилось в аренде территориальной сетевой организации ООО «ОРЭС-Прикамья».

Под управление «Пермэнерго» в срок на 5 лет переходят объекты электросетевого хозяйства в составе 114 ТП и РП общей мощностью 17, 338 МВА, 182 км кабельных линий электропередачи и 337 км воздушных ЛЭП.

Приоритетной задачей начального периода эксплуатации принятых сетей станет анализ существующих схем электроснабжения потребителей, диагностика электросетевого оборудования, приведение его в нормативное состояние.

В ближайшее время специалисты «Пермэнерго» проведут корректировку ремонтной программы с учетом принимаемого в аренду имущества.

Долгосрочный характер аренды электросетевого имущества позволит при тесном взаимодействии с органами местного самоуправления сформировать и реализовать четкие планы развития электросетевой инфраструктуры на территории Губахинского городского округа.

Напомним, что создание единого электросетевого пространства является одним из важных направлений в деятельности компании «Россети Урал». Данная работа проводится в рамках стратегии по консолидации электросетевых активов, реализуемой Группой компаний «Россети».

Консолидация электрических сетей под управлением «Россети Урал» - компании с государственным участием - позволит решить важные задачи и, в первую очередь, обеспечит квалифицированное обслуживание электросетевого комплекса по высоким стандартам ПАО «Россети», надежное и качественное электроснабжение всех потребителей.

ИСТОЧНИК KP.RU