2020-07-03T11:39:02+03:00
Звезды

Главный балетмейстер Пермского оперного покидает театр

Алексей Мирошниченко возвращается в Санкт-Петербург
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: Оля Рунева.Фото: Оля Рунева.
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Главный балетмейстер Пермского театра оперы и балета имени Чайковского, заслуженный артист Российской Федерации.Алексей Мирошниченко покидает театр. Он планирует вернуться в Санкт-Петербург.

- 28 июля на сборе балетной труппы Алексей Мирошниченко лично представит следующего руководителя, - сообщили в пресс-службе оперного театра. - На этом, однако, связь Мирошниченко с Пермским театром оперы и балета не оборвется. В планах хореографа несколько постановок в пермском театре.

Алексей Мирошниченко возглавил пермский балет в 2009 году. Хореограф осуществил ряд выдающихся постановок, среди которых «Лебединое озеро», «Шут», «Петрушка», «Ромео и Джульетта», «Жар-птица». За постановку балета «Золушка» Алексей Мирошниченко был назван лауреатом национальной премии «Золотой маски».

ИСТОЧНИК KP.RU

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