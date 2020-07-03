Главный балетмейстер Пермского оперного покидает театр

3 Июль 2020 2020-07-03T11:39:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Главный балетмейстер Пермского театра оперы и балета имени Чайковского, заслуженный артист Российской Федерации.Алексей Мирошниченко покидает театр. Он планирует вернуться в Санкт-Петербург.

- 28 июля на сборе балетной труппы Алексей Мирошниченко лично представит следующего руководителя, - сообщили в пресс-службе оперного театра. - На этом, однако, связь Мирошниченко с Пермским театром оперы и балета не оборвется. В планах хореографа несколько постановок в пермском театре.

Алексей Мирошниченко возглавил пермский балет в 2009 году. Хореограф осуществил ряд выдающихся постановок, среди которых «Лебединое озеро», «Шут», «Петрушка», «Ромео и Джульетта», «Жар-птица». За постановку балета «Золушка» Алексей Мирошниченко был назван лауреатом национальной премии «Золотой маски».

ИСТОЧНИК KP.RU