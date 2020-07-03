В трех районах Перми откроются сельхозярмарки

3 Июль 2020 2020-07-03T09:13:08+03:00

В Перми с 1 июля разрешена торговля на открытых сельскохозяйственных и продовольственных ярмарках. Фото: Анна МАЛЫШЕВА

На них можно будет купить саженцы и фермерскую продукцию

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В Перми с 1 июля разрешена торговля на открытых сельскохозяйственных и продовольственных ярмарках.

С 3 по 5 июля с 12.00 до 20.00 в Дзержинском, на улице Мильчакова, 22 и Индустриальном районе улица Стахановская, 19 и улица Леонова, 60 заработают сельскохозяйственные ярмарки.

На ярмарках будут продавать саженцы, колбасные и мясные деликатесы, кондитерские изделия ручной работы, мясные полуфабрикаты пермских фермеров - пельмени, котлеты, голубцы, ягоды и овощи с огородных участков.

С 7 июля начнет работать ярмарка в Мотовилихинском районе Перми на площади Дружбы.

- Организаторы сельскохозяйственных ярмарок обязаны соблюдать требования Роспотребнадзора и главного санитарного врача России, - говорят в администрации города Перми. - В частности, организатор должен разместить торговые места на расстоянии не менее 2 метров, чтобы покупатели могли сохранять дистанцию друг от друга на 1,5 метра, создать условия для обработки рук антисептиками, проводить влажную уборку с дезинфекторами всех контактных поверхностей и инвентаря каждые 2-4 часа.

ИСТОЧНИК KP.RU