2020-07-03T06:30:27+03:00
Общество

В Перми на двух перекрестках нанесли «вафельную» разметку

Ей обозначают участок, на который запрещается выезжать автомобилям
Анна Маркова
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В Перми такая разметка нанесена пока на двух перекрестках.В Перми такая разметка нанесена пока на двух перекрестках.
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В Перми на перекрестке улиц Героев Хасана и Чкалова нанесли «вафельную» разметку и установили дорожный знак - «участок перекрестка».

Это разметка обозначает участок, на который запрещается выезжать, если впереди образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения машин в поперечном направлении, за исключением поворота направо или налево.

«Вафельная» разметка, должна исключить аварийные ситуации и дисциплинировать водителей. Те же кто решит выехать и остановится на желтой разметке не останутся незамеченными. На перекрестке работают камеры автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД.

- В соответствии со статьей 12.13 КоАП РФ штраф за выезд на перекресток при заторе составляет одну тысячу рублей, - рассказали в отделе ГИБДД Управления МВД России по городу Перми.

Такая же разметка ждет водителей и на перекрестке улиц Куйбышева и Чкалова.

Госавтоинспекция Перми рекомендует водителям быть предельно внимательными и правильно оценивать дорожную обстановку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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