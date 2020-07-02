2020-07-02T17:48:16+03:00
Общество

Оперштаб разрешил среднесрочные и долгосрочные речные круизы

А вот время речных «трамвайчиков» или круизов по Пермскому краю еще не пришло
Алена ОВЧИННИКОВА
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Во время речных круизов должны соблюдаться все меры безопасности.Во время речных круизов должны соблюдаться все меры безопасности.Фото: архив "КП"
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Оперштаб разрешил деятельность организаций, предоставляющих услуги по среднесрочным и долгосрочным речным круизам. Возобновить свою деятельность они могут со 2 июля. Эти изменения были внесены в Указ губернатора Пермского края.

В краевом оперштабе пояснили, что речь идет о среднесрочных и долгосрочных речных круизах, которые подразумевают длительные поездки, например, до Астрахани. А вот время речных «трамвайчиков» или круизов в пределах Пермского края пока не пришло.

Все участники круиза, включая персонал, ежедневно обязаны проходить температурный контроль, регулярно использовать антисептики, при выходе за пределы судна использовать средства индивидуальной защиты, а по возвращении измерять температуру. Кроме того, везде, где это допустимо, должна быть нанесена специальная разметка для соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра, а все контактные поверхности необходимо регулярно обрабатывать антисептическими средствами.

При посадке двери в каюты должны быть постоянно открыты (чтобы избежать контакта с дверными ручками) и зафиксированы. А численность пассажиров должна быть уменьшена пропорционально имеющимся площадям. Минимальное расстояние между пассажирами 1,5 метра должно поддерживаться в течение всего рейса, если это допустимо конструктивными особенностями судна. По окончании каждого рейса проводится обязательная дезинфекция судовых помещений, включая каюты и палубы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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