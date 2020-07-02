В Прикамье 70 процентов проголосовавших поддержали поправки в Конституцию

2 Июль 2020 2020-07-02T16:41:40+03:00

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Краевая избирательная комиссия подвела итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ. В Пермском крае явка избирателей за семь дней составила 52,49 процента. На участки для голосования пришли 1 040 935 жителей Прикамья.

- 70,75 процента проголосовавших - это 734 802 человек - поддержали изменения в Конституцию, 28,27 процента - 293 643 человека - проголосовали против, - сообщил председатель избирательной комиссии Прикамья Игорь Вагин.

Около 10 тысяч бюллетеней оказались испорченными, поэтому суммарный процент менее100.

Наибольшую активность проявили избиратели Кочевского, Косинского и Бардымского районов. Там на участки для голосования пришли 77,16, 76,12 и 74,74 процентов соответственно. Менее всего голосовавших в Александровске - 40,87 процента и Березниках - 41,75 процента.

В Перми участие в голосовании приняли 48,21 процента избирателей.

ИСТОЧНИК KP.RU