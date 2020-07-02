2020-07-02T16:41:40+03:00
Политика

В Прикамье 70 процентов проголосовавших поддержали поправки в Конституцию

Официальные итоги подведены
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
На участки для голосования пришли 1 040 935 жителей Прикамья.На участки для голосования пришли 1 040 935 жителей Прикамья.Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

Краевая избирательная комиссия подвела итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ. В Пермском крае явка избирателей за семь дней составила 52,49 процента. На участки для голосования пришли 1 040 935 жителей Прикамья.

- 70,75 процента проголосовавших - это 734 802 человек - поддержали изменения в Конституцию, 28,27 процента - 293 643 человека - проголосовали против, - сообщил председатель избирательной комиссии Прикамья Игорь Вагин.

Около 10 тысяч бюллетеней оказались испорченными, поэтому суммарный процент менее100.

Наибольшую активность проявили избиратели Кочевского, Косинского и Бардымского районов. Там на участки для голосования пришли 77,16, 76,12 и 74,74 процентов соответственно. Менее всего голосовавших в Александровске - 40,87 процента и Березниках - 41,75 процента.

В Перми участие в голосовании приняли 48,21 процента избирателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Прикамье 70 процентов проголосовавших поддержали поправки в Конституцию
Владимир Путин присвоил Перми звание «Город трудовой доблести»
Денежные переводы с карты Visa в Samsung Pay без комиссии
ВТБ интегрировал платформу для управления финансами в Яндекс.Плюс
Пермский край ждут жара под 30 градусов и грозы
Житель Перми наказан за самовольное подключение к тепловой сети
«Азот» вложил 211 миллионов рублей в установку производства аммиака
В Центре социальных выплат Прикамья объяснили, кто и когда сможет получить выплаты на детей от 3 до 7 лет
В Прикамье будут открыты 17 пляжей
Ограничения снимают: пермяки стали чаще фотографироваться и путешествовать
Райффайзенбанк снижает ставку рефинансирования кредитов
Роспотребнадзор: Пермский край может перейти на второй этап снятия ограничительных мер
В Пермском крае еще 58 человек заболели коронавирусной инфекцией
В Перми из окна четвертого этажа выпала женщина
В Краевой больнице Перми выявили пациента с коронавирусом
В Перми из горящего дома эвакуировали более 30 человек