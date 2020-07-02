Пермский край ждут жара под 30 градусов и грозы

2 Июль 2020 2020-07-02T15:15:18+03:00

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В Пермский крае похоже лето будет не только на календаре. Синоптики прогнозируют в ближайшие дни существенное повышение температуры. Воздух изо дня в день будет прогреваться.

- Температурный фон повысится и к выходным 4-5 июля, - говорят специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - В среду и следующие дни в Пермском крае в основном в дневные часы будут выпадать кратковременные дожди, в выходные их интенсивность в отдельных районах увеличится до сильной, прогремят грозы, сопровождаемые усилением ветра до 20 м/с.

Максимальная температура воздуха в выходные ожидается около 28 градусов днем, ночью +16...17 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU