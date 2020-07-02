В Центре социальных выплат Прикамья объяснили, кто и когда сможет получить выплаты на детей от 3 до 7 лет

2 Июль 2020 2020-07-02T13:55:44+03:00

Выплата положена семьям, ежемесячный доход которых не превышает одного прожиточного минимума на человека. Фото: архив "КП"

Иметь статус малоимущей семьи для ее получения не обязательно

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В Центре социальных выплат Пермского края дали разъяснение по выплатам на детей от 3 до 7 лет. Они сообщили, чтобы получить такую выплату, семья может не иметь статус малоимущей, но их доход не должен превышать прожиточный минимум на одного человека.

Напомним, дополнительная мера поддержки семьям с детьми от 3 до 7 лет включительно предоставляется со дня достижения ребенком трех лет, до наступления 8 лет. Размер выплаты составляет 50% величины прожиточного минимума для детей, сейчас это 5351,5 рублей.

Выплата положена семьям, ежемесячный доход которых не превышает одного прожиточного минимума на человека. В 2020 году в Пермском крае это 10556 рублей. Иметь при этом сам статус малоимущей семьи не требуется.

Согласно Постановлению правительства, средний доход на каждого члена семьи для назначения ежемесячной выплаты, рассчитывается за последние 6 месяцев до подачи заявления.

- Так, если вы подали заявление в мае, доходы будут учитываться с 1 ноября 2018 года по 31 октября 2019 года, соответственно, в июне - с 1 декабря 2018 года по 30 ноября 2019 года, в июле - с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года, - объясняют специалисты Центра социальных выплат.

В доходы семьи учитываются все доходы, включая выплаты, алименты, пенсии и до вычета НДФЛ. Никаких дополнительных документов предоставлять не нужно, вся информация будет проверена через межведомственное взаимодействие.

Если доход семьи за указанный период превышает прожиточный минимум, за оформлением выплаты можно обратиться позже, до 31 декабря. Выплата будет назначена с 1 января, если ребенку в это время уже исполнилось 3 года.

Центр социальных выплат Пермского края предоставил даты, когда поступят выплаты тем, чье заявление было одобрено.

ИСТОЧНИК KP.RU